Взятие Артёмовска (Бахмута) российскими войсками, возможно, станет переломом в спецоперации и серьёзным ударом для Киева. Такое мнение высказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в эфире "Радио КП".
"Должна надломиться эта Украина, она не вечная, не титановая, не железная", — предположил журналист.
Он отметил, что удержание Артёмовска было политическим решением президента Владимира Зеленского, против которого выступали главком вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный и высшие офицеры. И об их конфликте даже просочились инсайды в СМИ.
По мнению репортёра, теперь пришло время ВСУ пытаться стабилизировать линию фронта, так как военные российской армии не дают им покоя.
После взятия Артёмовска ВС РФ продолжат наступление на Славянск и Краматорск, считает военкор.
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