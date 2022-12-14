Военкор Стешин: взятие Артёмовска ВС РФ станет переломным моментом в СВО

Взятие Артёмовска (Бахмута) российскими войсками, возможно, станет переломом в спецоперации и серьёзным ударом для Киева. Такое мнение высказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в эфире "Радио КП".

"Должна надломиться эта Украина, она не вечная, не титановая, не железная", — предположил журналист.

Он отметил, что удержание Артёмовска было политическим решением президента Владимира Зеленского, против которого выступали главком вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный и высшие офицеры. И об их конфликте даже просочились инсайды в СМИ.

По мнению репортёра, теперь пришло время ВСУ пытаться стабилизировать линию фронта, так как военные российской армии не дают им покоя.

После взятия Артёмовска ВС РФ продолжат наступление на Славянск и Краматорск, считает военкор.