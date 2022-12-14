Ходаковский: командиров новых частей ВС РФ нужно отправить к нему на стажировку

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о проблемах с командным составом в зоне спецоперации.

Недавно было сформировано новое российское подразделение "Урал-1", которое отправилось на фронт. Бойцы обучались два месяца. Им предоставили танки, бронеавтомобили "Тайфун" и "КамАЗ", современные средства связи.

"Снаряжение и техника у них есть, а реального боевого опыта нет", — сказал Ходаковский в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьёвым".

По словам Ходаковского, есть подразделения с большим опытом, и их можно было бы использовать для подготовки командиров. Это бы увеличило боеспособность армии.

"Я им предложил: соберите командный состав и отправьте в батальон "Восток” всего на четыре дня. Мы покажем командирам, как организована деятельность на фронте и в штабе", — сказал комбат.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ захватили БЛА RQ 20 Puma ВСУ стоимостью 250 тысяч долларов.