Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о проблемах с командным составом в зоне спецоперации.
Недавно было сформировано новое российское подразделение "Урал-1", которое отправилось на фронт. Бойцы обучались два месяца. Им предоставили танки, бронеавтомобили "Тайфун" и "КамАЗ", современные средства связи.
"Снаряжение и техника у них есть, а реального боевого опыта нет", — сказал Ходаковский в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьёвым".
По словам Ходаковского, есть подразделения с большим опытом, и их можно было бы использовать для подготовки командиров. Это бы увеличило боеспособность армии.
"Я им предложил: соберите командный состав и отправьте в батальон "Восток” всего на четыре дня. Мы покажем командирам, как организована деятельность на фронте и в штабе", — сказал комбат.
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