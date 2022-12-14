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Лисицын: войска ВС РФ захватили БЛА RQ 20 Puma ВСУ стоимостью 250 тысяч долларов

Силовые структуры

Российские войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Бойцы донского казачьего спецназа захватили редкий американский беспилотник, который состоит на службе у ВСУ. Об этом проинформировал военкор Евгений Лисицын.

Лисицын: войска ВС РФ захватили БЛА RQ 20 Puma ВСУ стоимостью 250 тысяч долларов

В своём Telegram-канале журналист разместил видео со сбитым БЛА RQ 20 Puma.

"Такие аппараты наши казаки сбивают на Кременском направлении. Это ленд-лиз, всего на Украину поставили 16 штук таких БПЛА. У наших ребят есть классные противодроновые ружья, которые предоставляет Россия. Сейчас эта "птичка" поедет на изучение в один из наших институтов", — поделился военкор.

Лисицын отметил, что такой беспилотник может оцениваться в 250 тысяч долларов. Всего выпущено около 1000 аппаратов. 

RQ-20 позволяет вести наблюдение, патрулирование, разведку, корректировать огонь. БПЛА можно запускать с руки. Для него не требуется подготовленная площадка для приземления.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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