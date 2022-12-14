Ищенко заявил, что США оказывают поддержку ВСУ для сковывания ВС РФ на Западе

Политолог, обозреватель и публицист Ростислав Ищенко рассказал про возможность сокращения военной помощи Соединённых Штатов Украине. Он считает, что поддержка Киева вряд ли уменьшится. Об этом эксперт сообщил в беседе с изданием "Военное дело".

"Возможна реструктуризация, то есть будут поставлять не одно, а другое, но сокращать вряд ли. Во-первых, бюджеты этой помощи уже рассчитаны вплоть до 25 года. Я не думаю, что Украина столько продержится, но Запад всегда рассчитывает с запасом. Во-вторых, у республиканцев внешняя политика не отличается от внешней политики демократов. То, что они (США) в любом случае будут нацелены против России и Китая, — абсолютно понятно", — заявил Ищенко.

Поставки вооружений ВСУ нужны США для того, чтобы сковать российские силы на Западе. В этом случае Москва не будет иметь полноценной возможности поддерживать Китай.

Ищенко подчеркнул, что Америка не знает, сколько продержится Украина. Сначала США полагали, что Россия закончит СВО за три недели. Однако потом стало ясно, что конфликт затянется. Сейчас Вашингтон не представляет, что будет дальше. Сейчас Америка просто резервирует возможность продолжения помощи ВСУ.

"Когда станет понятно, что всё рушится, то только тогда всё станет не нужным. Они так и говорят, что будут помогать Киеву столько, сколько надо. Кому надо? Понятно, что не Украине, а Соединённым Штатам. Вот когда они решат, что уже не надо, тогда они эти поставки прекратят", — объяснил публицист.