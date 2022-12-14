Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
NDP: Зеленскому не избежать суда в Гааге за пытки и геноцид русских
В NYT заявили, что Мелитополь может стать новой целью зимнего наступления ВСУ
Полиция вернула Национальной библиотеке Карелии книгу стоимостью 1,4 млн рублей
Дивный новый мир Юрия Грымова в театре "Модерн"
Депутат Куринный: полис ДМС позволяет заместить недостатки системы ОМС
Арестович: на Украине за Россию воюют иранцы, корейцы и китайцы
Хакеры из Anarchist Kombatant заявили о пропавших без вести 35 382 бойцах ВСУ
В Зарядье состоится премьера детского мюзикла "Сказочник большой страны"
Марочко: "чёрные трансплантологи" на Украине используют костную ткань и органы

Ищенко заявил, что США оказывают поддержку ВСУ для сковывания ВС РФ на Западе

Силовые структуры

Политолог, обозреватель и публицист Ростислав Ищенко рассказал про возможность сокращения военной помощи Соединённых Штатов Украине. Он считает, что поддержка Киева вряд ли уменьшится. Об этом эксперт сообщил в беседе с изданием "Военное дело".

Ищенко заявил, что США оказывают поддержку ВСУ для сковывания ВС РФ на Западе

"Возможна реструктуризация, то есть будут поставлять не одно, а другое, но сокращать вряд ли. Во-первых, бюджеты этой помощи уже рассчитаны вплоть до 25 года. Я не думаю, что Украина столько продержится, но Запад всегда рассчитывает с запасом. Во-вторых, у республиканцев внешняя политика не отличается от внешней политики демократов. То, что они (США) в любом случае будут нацелены против России и Китая, — абсолютно понятно", — заявил Ищенко.

Поставки вооружений ВСУ нужны США для того, чтобы сковать российские силы на Западе. В этом случае  Москва не будет иметь полноценной возможности поддерживать Китай.

Ищенко подчеркнул, что Америка не знает, сколько продержится Украина. Сначала США полагали, что Россия закончит СВО за три недели. Однако потом стало ясно, что конфликт затянется. Сейчас Вашингтон не представляет, что будет дальше. Сейчас Америка просто резервирует возможность продолжения помощи ВСУ.

"Когда станет понятно, что всё рушится, то только тогда всё станет не нужным. Они так и говорят, что будут помогать Киеву столько, сколько надо. Кому надо? Понятно, что не Украине, а Соединённым Штатам. Вот когда они решат, что уже не надо, тогда они эти поставки прекратят", — объяснил публицист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ

Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.

Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
Леонков заявил, что Запад задержал окончание СВО на Украине на четыре месяца
Леонков заявил, что Запад задержал окончание СВО на Украине на четыре месяца
TAC: США заставляют Киев пойти на территориальные уступки при переговорах с РФ
Песков: о выводе российских войск с Украины до конца года не может идти и речи
Из-за антироссийских санкций король Англии на Новый Год будет пить лимонад Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова
Шурыгин заявил, что на Украину уже зашёл спецназ НАТО: скоро пойдут танки
На аэродроме в Энгельсе оставили послание спутникам НАТО: "Смерть нацистам"
Генерал Гурулёв: Европа готовит полномасштабную войну с Россией на континенте
Генерал Гурулёв: Европа готовит полномасштабную войну с Россией на континенте
Последние материалы
Японские инженеры научили роботов смеяться
Тарадеева: первые симптомы свиного гриппа нередко проявляются спустя неделю
Коротченко: передача Киеву ЗРК Patriot является шагом США к эскалации конфликта
В "Одноклассниках" появились новогодние стикеры и рамки на аватар с каланом
NYT: подозреваемый в заговоре в Германии Генрих XIII встречался с дипломатами РФ
Ходаковский предложил стажироваться командирам новых частей ВС РФ в "Востоке"
США и Россия готовы обменяться ещё десятком заключённых: на очереди Навальный*?
Комбат 72-й бригады ВСУ Андрей Верхогляд уничтожен под Авдеевкой
Шаптала: боевики ВСУ отказываются выполнять приказы командиров
TAC: США приготовились отдать Крым, новые регионы и Одессу?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников