CNN: США до конца недели могут сообщить об отправке Украине ЗРК Patriot

Вашингтон до конца текущей недели может сообщить о готовности направить Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Такую информацию озвучит телеканал CNN.

"Администрация (президента США Джо) Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot на Украину, о чем может быть объявлено уже на этой неделе", — рассказали на телеканале, основываясь на информации неких официальных лиц, чьи имена не разглашаются.

Журналист рассказали, что сначала передачу ЗРК Patriot должен подтвердить глава Пентагона Ллойд Остин, после которого своё одобрение должен выразить лидер США Джо Байден.

Источники считают, что обе инстанции одобрят это решение.

Если передача ЗРК Patriot Украине получит одобрение, как ожидается, отправка комплексов произойдёт уже через несколько дней. Параллельно на базе в Германии бойцы ВСУ будут проходить обучение по управлению этими американскими зенитно-ракетными комплексами.