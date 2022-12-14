Боевик нацбата о ситуации в Артёмовске: "Северодонецк по сравнению был курортом"

Армия России накрывает плотным артогнем позиции ВСУ в Артёмовске. По сравнению с ним, бои за Северодонецк "были курортом".

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета, член нацбатальона Андриян Гутник.

"В Северодонецке была возможность, там было откуда отстреливаться, чем прикрываться, какими-то стенами. Если около нашего батальона слева и справа на несколько сотен метров наши отошли на более удобные позиции, то перед Артёмовском стоит обученный националистический батальон, который ни на метр за месяц не подвинулся", — в эфире телеканала НТА жалуется неонацист киевского режима.

Он рассказывает, что только сегодня общался с "побратимами", и ему говорят, что минимум сотня прилётов в час. Накрывают окопы с боевиками нацформирований, со всей военной техникой, подытожил Гутник.

Ранее сообщалось, что ВСУ уйдут из Артёмовска до конца года, а наступление РФ начнётся в феврале.