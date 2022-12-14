Армия России накрывает плотным артогнем позиции ВСУ в Артёмовске. По сравнению с ним, бои за Северодонецк "были курортом".
Об этом сообщил депутат Львовского горсовета, член нацбатальона Андриян Гутник.
"В Северодонецке была возможность, там было откуда отстреливаться, чем прикрываться, какими-то стенами. Если около нашего батальона слева и справа на несколько сотен метров наши отошли на более удобные позиции, то перед Артёмовском стоит обученный националистический батальон, который ни на метр за месяц не подвинулся", — в эфире телеканала НТА жалуется неонацист киевского режима.
Он рассказывает, что только сегодня общался с "побратимами", и ему говорят, что минимум сотня прилётов в час. Накрывают окопы с боевиками нацформирований, со всей военной техникой, подытожил Гутник.
Ранее сообщалось, что ВСУ уйдут из Артёмовска до конца года, а наступление РФ начнётся в феврале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.