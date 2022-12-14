Арестович: на Украине за Россию воюют иранцы, корейцы и китайцы

У ВС РФ якобы заканчиваются боеприпасы, а потому Москва продолжает мобилизацию.

Об этом внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал в интервью Дмитрию Гордону*.

"Мобилизация продолжается, это миф, что она закончилась. Но уже мы находим убитых мобилизованных в иранской форме, снаряжении, иранских касках. Но сейчас Ирану нахлопают по ушам, поэтому они там где-то притормозят. Но есть интрига с Северной Кореей, с Китаем", — заявил советник ОПУ.

По его словам, у РФ опять кончаются снаряды, и "русские всё делают неправильно, и ему бы хотелось потом рассказать руководству России, как надо было воевать". Но подсказывать Арестович России не собирается, поскольку ожидается "второй раунд" боевых действий.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.