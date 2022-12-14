В Запорожской области заявили о попытке украинской мотопехоты атаковать ВС РФ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о безуспешной попытке мотопехоты ВСУ наступать на северо-восточном участке линии фронта в регионе.

По информации чиновника, российские артиллеристы ликвидировали три бронированные машины и три внедорожника.

"Уничтожено порядка 50 боевиков", — добавил Рогов, слова которого передаёт РИА Новости.

Вместе с этим собеседник агентства заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации атаковали позиции украинской армии в районе Каменского и Жёлтой Кручи и ликвидировали пункт управления войсками противника, хранилище ракетно-артиллерийского вооружения. Там находились ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS США, заключил политик.

Ранее он сказал, что инициатива СВО в Запорожской области переходит к армии РФ.