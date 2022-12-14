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Бойцы "Отважных" с помощью "Терминаторов" отразили атаку ВСУ в ЛНР

Силовые структуры

Бойцы российской группировки "Отважные" использовали боевые машины поддержки танков "Терминатор", чтобы отразить атаки Вооружённых сил Украины в районе Сватово и Кременной в ЛНР.

Бойцы "Отважных" с помощью "Терминаторов" отразили атаку ВСУ в ЛНР

"Обстановка остаётся напряженной, но мы удерживаем линию фронта (вдоль трассы между городами Сватово и Кременная. — Прим. ред.). Используем артиллерию для уничтожения опорных пунктов противника, танки, ТОС "Солнцепёк". При отражении нескольких атак нам здорово помог "Терминатор", буквально обратив противника в бегство", — сообщил РИА Новости один из бойцов "Отважных".

Он добавил, что стрельба из "Терминатора" по скоплению украинских солдат осуществлялась при поддержке беспилотника.

Ранее командир экипажа машины третьего Армейского корпуса ЗВО ВС РФ рассказал, что ВСУ боятся российских "Терминаторов", так как для них это незнакомая и непонятная машина, и даже назначили вознаграждение для тех, кто её "затрофеит".

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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