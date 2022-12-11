Военные вооружённых сил Украины (ВСУ) боятся уникальных российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и охотятся за ними. Об этом рассказал командир экипажа машины третьего Армейского корпуса Западного военного округа ВС РФ в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что машина имеет четыре противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), две пушки калибром 30 миллиметров, два гранатомёта и пулемёт.
"Танки выходят первой линией, мы выходим за танками. Танки работают по целям по своим, и у нас прицелы хорошие стоят оптические. Если противник начинает вести огонь, то мы подавляем противника, также поддерживаем пехоту", — объяснил командир.
Бойцы, также заявили, что солдаты ВСУ боятся "Терминаторов", так как для них это незнакомая и непонятная машина. По их словам, в одном из последних боёв блиндаж противника был практически растоптан, а противник бежал при виде "Терминатора".
Украинские силовики хотят получить себе такую машину и даже назначили вознаграждение для тех, кто её "затрофеит", рассказал механик водитель одного из экипажей.
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