Бойцы ЗВО: украинские военные боятся российских БМПТ "Терминатор"

Военные вооружённых сил Украины (ВСУ) боятся уникальных российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и охотятся за ними. Об этом рассказал командир экипажа машины третьего Армейского корпуса Западного военного округа ВС РФ в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что машина имеет четыре противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), две пушки калибром 30 миллиметров, два гранатомёта и пулемёт.

"Танки выходят первой линией, мы выходим за танками. Танки работают по целям по своим, и у нас прицелы хорошие стоят оптические. Если противник начинает вести огонь, то мы подавляем противника, также поддерживаем пехоту", — объяснил командир.

Бойцы, также заявили, что солдаты ВСУ боятся "Терминаторов", так как для них это незнакомая и непонятная машина. По их словам, в одном из последних боёв блиндаж противника был практически растоптан, а противник бежал при виде "Терминатора".

Украинские силовики хотят получить себе такую машину и даже назначили вознаграждение для тех, кто её "затрофеит", рассказал механик водитель одного из экипажей.