ВС РФ перерезали снабжение бахмутской группировки ВС Украины в Артёмовск

Российские бойцы успешно перерезали снабжение бахмутской группировки ВСУ в Артёмовске. Украинские формирования несут серьёзные потери на своих позициях, которые организованы в районе дороги, ведущей на Константиновку. Артиллерия ВС РФ совместно со штурмовыми группами смогли взять по огневой контроль въезд в город с данного направления. Также под контролем автодорога со стороны Часова Яра.

Как сообщает "Военное обозрение", огневые точки противник оборудовал в жилых домах, использую тактику Мариуполя. Но российские войска закручивают ВСУ в воронку, где потери уже не восполнишь, так как переброска резервов для них превращается в игру на выживание.