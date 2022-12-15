После массированного удара ВСУ по Донецку зафиксированы прямые попадания в дома

После массированного удара украинских войск по центру Донецка очевидцы начали заявлять о прямых попаданиях снарядов в жилые дома. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, зафиксирован прилёт ракет Вооружённых сил Украины (ВСУ) в многоэтажки, расположенные на проспекте Ватутина и бульваре Школьном.

Кроме того, он отметил, что местные жители информируют о прилётах по улице 50 лет СССР, проспекту Мира, бульвару Шевченко, районам железнодорожной больницы и студенческого города, проспекту Театральному.

"Есть возгорания и задымления", — подчеркнул Кулемзин.

Как пояснил мэр, в здании детского сада № 15 в результате атаки ВСУ вылетели окна и двери.

Ранее Кулемзин заявил, что утром 15 декабря украинские националисты подвергли центр Донецка самому массированному удару, начиная с 2014 года.