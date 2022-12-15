Кулемзин: ВСУ подвергли Донецк самому массированному удару с 2014 года

Утром 15 декабря Донецк подвергся самому массированному удару Вооружённых сил Украины (ВСУ) с 2014 года, следует из заявления мэра города Алексея Кулемзина.

По его словам, украинские националисты совершили очередное преступление. Он отметил, что в 07:00 по местному времени ВСУ обстреляли Ворошиловский район, используя реактивные установки залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град".

"ВСУ подвергли центр Донецка самому массированному удару, начиная с 2014 года", — подтвердил Кулемзин.

Мэр подчеркнул: в общей сложности украинские боевики выпустили 40 ракет. Под обстрел попал квадрат пересечения проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской, а также бульвар Школьный, улица Набережная и район Крытого рынка. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

В среду, 14 декабря, стало известно, что ВСУ за пять минут выпустили по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка девять снарядов образца НАТО.