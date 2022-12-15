Татарский: ВСУ потеряли однозначно больше 100 тысяч солдат

Потери боевиков однозначно превышают озвученные Урсулой фон дер Ляйен 100 тысяч человек, заявил донбасский ополченец, военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

По его словам, только пропавшими без вести числятся 35 382 украинских солдата, а значит потери с убитыми и пленными в разы больше.

"Думаю, ещё через год и остатки Украины превратятся во Францию после Первой Мировой и Германию после Второй Мировой", — предположил он в своём Telegram-канале.

В этом случае, отметил доброволец, население Незалежной будут составлять инвалиды и те трусы, которым удалось скрыться от мобилизации.

"У такого народа нет будущего", — резюмировал Татарский.

Ранее офицер ЛНР сообщил, что под Сватово националисты отказались от идеи контрнаступления и перешли в глухую оборону.