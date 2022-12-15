Подполковник ЛНР Марочко: в районе Сватова боевики ВСУ ушли в глухую оборону

Вооруженные силы Украины начали возводить новые и укреплять старые оборонительные сооружения возле населённого пункта Сватово, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В районе населённого пункта Стельмаховка, что северо-западнее Сватова, отмечены инженерные работы по возведению новых и укреплению старых фортификационных сооружений", — рассказал он в интервью агентству ТАСС.

По словам офицера, это означает, что националисты больше не думают о наступательных действиях, а готовятся к глухой обороне.

Ранее стало известно, что российским ракетным ударом по Харьковской области было уничтожено несколько реактивных систем залпового огня ВСУ и повреждён крупный инфраструктурный объект.