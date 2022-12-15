Вооруженные силы Украины начали возводить новые и укреплять старые оборонительные сооружения возле населённого пункта Сватово, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В районе населённого пункта Стельмаховка, что северо-западнее Сватова, отмечены инженерные работы по возведению новых и укреплению старых фортификационных сооружений", — рассказал он в интервью агентству ТАСС.
По словам офицера, это означает, что националисты больше не думают о наступательных действиях, а готовятся к глухой обороне.
Ранее стало известно, что российским ракетным ударом по Харьковской области было уничтожено несколько реактивных систем залпового огня ВСУ и повреждён крупный инфраструктурный объект.
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.