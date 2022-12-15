Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают сражаться против гражданского населения Донбасса, следует из заявления премьера ДНР Виталия Хоценко.
Он напомнил, что утром 15 декабря украинские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Донецка. По его словам, националисты выбрали в качестве своих целей жилые многоэтажки, университет и собор.
"Украинская вооружённая армия продолжает сражаться против мирных жителей", — указал Хоценко.
Кроме того, он порекомендовал населению Донецка постараться не покидать свои квартиры. Как пояснил премьер ДНР, при угрозе безопасности нужно сразу же спускаться в укрытия. Хоценко призвал жителей Донбасса беречь себя и близких.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что 15 декабря ВСУ нанесли самый массированный удар по центру города, начиная с 2014 года. Он подчеркнул: зафиксированы прямые попадания украинских снарядов в жилые объекты.
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