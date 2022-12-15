Хоценко: ВСУ, обстреливая Донецк, продолжают сражаться против мирных жителей

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают сражаться против гражданского населения Донбасса, следует из заявления премьера ДНР Виталия Хоценко.

Он напомнил, что утром 15 декабря украинские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Донецка. По его словам, националисты выбрали в качестве своих целей жилые многоэтажки, университет и собор.

"Украинская вооружённая армия продолжает сражаться против мирных жителей", — указал Хоценко.

Кроме того, он порекомендовал населению Донецка постараться не покидать свои квартиры. Как пояснил премьер ДНР, при угрозе безопасности нужно сразу же спускаться в укрытия. Хоценко призвал жителей Донбасса беречь себя и близких.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что 15 декабря ВСУ нанесли самый массированный удар по центру города, начиная с 2014 года. Он подчеркнул: зафиксированы прямые попадания украинских снарядов в жилые объекты.