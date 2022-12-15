Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Песков анонсировал указ Путина по ответным мерам на нефтяные ограничения Запада
В Кремле назвали слухами данные об отставке Лаврова
ВСУ обстреливают Донецк из четырёх чешских "Вампиров"
Стилист Зверев считает, что молодость Аллы Пугачёвой является заслугой врачей
Самолёт Ан-12 загорелся в аэропорту Новосибирска после вынужденной посадки
Гастроэнтеролог призвала не надевать платья-футляры на новогодний вечер
Читатели Daily Mail отказались обвинять Путина в ядерной угрозе в адрес Запада
ISW: ВС РФ начнут масштабное наступление на северо-востоке Украины в январе
В российских больницах начнут бесплатно тестировать на грипп

Бердичевский: ВСУ расценивают мирных жителей Донбасса как военную цель

Силовые структуры

Депутат Владислав Бердичевский назвал массированный удар ВСУ по Донецку террористическим актом, потому что большая часть ракет были направлены в жилые дома. Кроме этого, из-за атаки пострадали детские площадки, сады, школы, отметил он.

"Там нет абсолютно никаких военных объектов. Враг вновь перешёл все границы разумного. Складывается ощущение, что боевики Зеленского расценивают население Донбасса как военную цель", — заявил депутат в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

На Донецком направлении складывается довольно сложная обстановка для украинской армии, подчеркнул он. Российские войска уже заняли четыре квартала в Артёмовске, отметил Бердичевский.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Леонков: Россия недооценила возможности ВСУ, в страны НАТО приходят гробы

Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.

Леонков: Россия недооценила возможности ВСУ, в страны НАТО приходят гробы
Mash: российские хакеры получили данные о 35 382 погибших военных войск ВСУ
Mash: российские хакеры получили данные о 35 382 погибших военных войск ВСУ
В Киеве произошло покушение на "кровавого пастора" Александра Турчинова
Военный ВС РФ заявил, что украинцы наводили артиллерию с помощью СМС в ходе СВО
Пока гадим на "Вечный огонь", в учебниках истории мы не победим Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова
DM: Россия показала ядерную угрозу Западу установкой в шахту ракеты "Ярс" ВС РФ
Комбат 72-й бригады ВСУ Андрей Верхогляд уничтожен под Авдеевкой
Генерал Гурулёв: Европа готовит полномасштабную войну с Россией на континенте
Генерал Гурулёв: Европа готовит полномасштабную войну с Россией на континенте
Последние материалы
Пока гадим на "Вечный огонь", в учебниках истории мы не победим
ВСУ обстреливают Донецк из четырёх чешских "Вампиров"
Стилист Зверев считает, что молодость Аллы Пугачёвой является заслугой врачей
Самолёт Ан-12 загорелся в аэропорту Новосибирска после вынужденной посадки
Гастроэнтеролог призвала не надевать платья-футляры на новогодний вечер
И снова Рубен
Volkswagen Beetle: по слухам, авто создано по команде Гитлера
Читатели Daily Mail отказались обвинять Путина в ядерной угрозе в адрес Запада
ISW: ВС РФ начнут масштабное наступление на северо-востоке Украины в январе
Учёные полагают, что древние майя вымерли из-за отравлений ртутью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников