Бердичевский: ВСУ расценивают мирных жителей Донбасса как военную цель

Депутат Владислав Бердичевский назвал массированный удар ВСУ по Донецку террористическим актом, потому что большая часть ракет были направлены в жилые дома. Кроме этого, из-за атаки пострадали детские площадки, сады, школы, отметил он.

"Там нет абсолютно никаких военных объектов. Враг вновь перешёл все границы разумного. Складывается ощущение, что боевики Зеленского расценивают население Донбасса как военную цель", — заявил депутат в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

На Донецком направлении складывается довольно сложная обстановка для украинской армии, подчеркнул он. Российские войска уже заняли четыре квартала в Артёмовске, отметил Бердичевский.