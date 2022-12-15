Украинские боевики нанесли по Донецку массированный удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Вампир" чешского производства. Об этом заявили военные корреспонденты Telegram-канала WarGonzo.
Специалисты, которые работают с данными радиоперехватов, подчеркнули, что атака была произведена не из советских "Градов", а из модернизированного оружия НАТО.
Это доказывает и характер разрушений, поскольку советская техника не обладает такими пробивными способностями. Боевые машины имеют много общего, но пробитые бетонные стены, большие воронки — это следствие улучшенных характеристик, отметили военкоры.
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.