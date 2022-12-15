WarGonzo: ВСУ нанесли удар по Донецку чешской РСЗО "Вампир"

Украинские боевики нанесли по Донецку массированный удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Вампир" чешского производства. Об этом заявили военные корреспонденты Telegram-канала WarGonzo.

Специалисты, которые работают с данными радиоперехватов, подчеркнули, что атака была произведена не из советских "Градов", а из модернизированного оружия НАТО.

Это доказывает и характер разрушений, поскольку советская техника не обладает такими пробивными способностями. Боевые машины имеют много общего, но пробитые бетонные стены, большие воронки — это следствие улучшенных характеристик, отметили военкоры.