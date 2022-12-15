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WarGonzo: ВСУ нанесли удар по Донецку чешской РСЗО "Вампир"

Силовые структуры

Украинские боевики нанесли по Донецку массированный удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Вампир" чешского производства. Об этом заявили военные корреспонденты Telegram-канала WarGonzo.

Специалисты, которые работают с данными радиоперехватов, подчеркнули, что атака была произведена не из советских "Градов", а из модернизированного оружия НАТО.

Это доказывает и характер разрушений, поскольку советская техника не обладает такими пробивными способностями. Боевые машины имеют много общего, но пробитые бетонные стены, большие воронки — это следствие улучшенных характеристик, отметили военкоры.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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