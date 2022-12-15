Украинские боевики обстреляли село Старый Хутор на Белгородщине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что под обстрел украинских боевиков попал населённый пункт Старый Хутор Валуйского городского округа. Жертв среди мирного населения нет.

"Осколками снаряда повреждена линия электропередачи, часть села обесточена", -отметил руководитель региона.

По словам Гладкова, аварийщики выехали на место происшествия, а сотрудники администрации обходят дома с целью выявления повреждений либо разрушений.

Ранее сообщалось, что в лесах Белгородской области обнаружен схрон с оружием для украинской группы диверсантов. Боеприпасы предназначались для совершения терактов.