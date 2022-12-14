Схрон с оружием для ДРГ войск ВСУ обнаружен в лесах Белгородской области

В лесах Белгородской области обнаружен схрон с оружием для украинской группы диверсантов. Боеприпасы предназначались для совершения терактов. Об этом проинформировал Telegram-канал Mash.

Найденные вооружения находились в 17 километрах к северо-востоку от границы с Украиной в шести непромокаемых мешках. Внутри обнаружено 13 кг пластической взрывчатки "Семтекс" из Чехии. Её используют террористы с 1960-х, потому что её сложно обнаружить. "Семтекс" подорвал самолёт над шотландским Локерби в 1988-м.

Кроме того, были найдены электродетонаторы, автомат АКС-74У с лазерным прицелом и глушителем, магазины к АК, гранатомёт, сменная одежда, украинские симки, смартфоны, пауэрбанк.

На данный момент идёт поиск диверсантов в регионе.

Ранее сообщалось, что хакеры из Anarchist Kombatant заявили о пропавших без вести 35 382 бойцах ВСУ.