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Минобороны показало комплексы разведки "Аистёнок" войск ВС РФ в зоне СВО

Силовые структуры

В арсенале ВС РФ имеются радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы, позволяющие эффективно вести контрбатарейную борьбу в зоне СВО. В частности, данные переносные технические средства используются на Южно-донецком направлении, о чём сообщила пресс-служба Минобороны России.

Эти технические средства помогают русским бойцам следить за траекторией движения боеприпасов врага, определять точку, откуда был выстрел, а также место полёта снаряда.

Бойцы Южно-донецкого участка фронта уже оснащены этой техникой.

"Когда мы начали работать на комплексе, выяснилось, что "Аистёнок" видит не только миномётные снаряды. Он видит всё, что больше 30 мм: это танковые снаряды, гранаты АГС, реактивные снаряды," — рассказал оператор этого средства контрбатарейной борьбы.

Ранее глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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