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Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ

Силовые структуры

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о предстоящем наступлении ВСУ зимой. Об этом он проинформировал, отвечая на вопрос журналиста Newsweek.

Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ

"Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться", — заявил Резников.

Киев располагает запасами зимнего снаряжения, которые в три раз больше критического уровня.

Однако скорость, с которой украинские контрнаступательные манёвры смогут продвигаться вперёд, во многом зависит от западных поставок оружия. Наибольшие потребности возникают в подразделениях противовоздушной обороны, высокоточном управляемом наступательном оружии и транспортных средствах всех типов.

"Эта война — война ресурсов, — сказал Резников, — и ресурсы на их стороне также ограничены. Нам просто нужно продолжать проявлять стойкость".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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