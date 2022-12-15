Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о предстоящем наступлении ВСУ зимой. Об этом он проинформировал, отвечая на вопрос журналиста Newsweek.

"Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться", — заявил Резников.

Киев располагает запасами зимнего снаряжения, которые в три раз больше критического уровня.

Однако скорость, с которой украинские контрнаступательные манёвры смогут продвигаться вперёд, во многом зависит от западных поставок оружия. Наибольшие потребности возникают в подразделениях противовоздушной обороны, высокоточном управляемом наступательном оружии и транспортных средствах всех типов.

"Эта война — война ресурсов, — сказал Резников, — и ресурсы на их стороне также ограничены. Нам просто нужно продолжать проявлять стойкость".