Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о предстоящем наступлении ВСУ зимой. Об этом он проинформировал, отвечая на вопрос журналиста Newsweek.
"Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться", — заявил Резников.
Киев располагает запасами зимнего снаряжения, которые в три раз больше критического уровня.
Однако скорость, с которой украинские контрнаступательные манёвры смогут продвигаться вперёд, во многом зависит от западных поставок оружия. Наибольшие потребности возникают в подразделениях противовоздушной обороны, высокоточном управляемом наступательном оружии и транспортных средствах всех типов.
"Эта война — война ресурсов, — сказал Резников, — и ресурсы на их стороне также ограничены. Нам просто нужно продолжать проявлять стойкость".
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.