Главнокомандующий войсками Украины Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с Петром I.
"Одного взгляда на него (Суровикина) достаточно, чтобы понять: либо ты выполнишь задание, либо у тебя будут большие проблемы", — заявил Залужный в интервью изданию Economist.
Он отметил, что такой подход не сработал бы в войсках Украины, где после "евромайдана" в 2014 году "пришли 21-летние лейтенанты, чтобы командовать 50-60-летними мужчинами".
Ранее Главком ВСУ Залужный заявил, что Россия подготавливает резервы и предпримет новое наступление на Киев. Он отметил, что главная задача армии Украины — удержаться.
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.