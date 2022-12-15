Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I

Главнокомандующий войсками Украины Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с Петром I.

"Одного взгляда на него (Суровикина) достаточно, чтобы понять: либо ты выполнишь задание, либо у тебя будут большие проблемы", — заявил Залужный в интервью изданию Economist.

Он отметил, что такой подход не сработал бы в войсках Украины, где после "евромайдана" в 2014 году "пришли 21-летние лейтенанты, чтобы командовать 50-60-летними мужчинами".

Ранее Главком ВСУ Залужный заявил, что Россия подготавливает резервы и предпримет новое наступление на Киев. Он отметил, что главная задача армии Украины — удержаться.