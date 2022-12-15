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Главком ВСУ Залужный предрёк новое наступление войск ВС РФ на Киев в 2023 году

Силовые структуры

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия подготавливает резервы и предпримет новое наступление на Киев. Он отметил, что главная задача армии Украины — удержаться. Об этом эксперт заявил в интервью изданию The Economist.

Главком ВСУ Залужный предрёк новое наступление войск ВС РФ на Киев в 2023 году

Залужный считает наступление РФ на Киев правильным военным решением.

"Самый простой способ достичь своей цели. Я бы сделал то же самое", — отметил он.

Сейчас РФ пытается выиграть время для сбора ресурсов и создание нового потенциала для достижения своих целей. Идущие бои вдоль 1500-км линии фронта сковывают армию Украины и не позволяют ей произвести перегруппировку войск.

"Наши войска сейчас все завязаны в боях, они истекают кровью", — сказал украинский генерал.

Залужный отметил, что Украине важно удержаться и подготовиться к военным действиям. По его мнению, бои ожидаются в феврале или марте 2023 года, а в худшем случае — уже в конце января.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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