Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия подготавливает резервы и предпримет новое наступление на Киев. Он отметил, что главная задача армии Украины — удержаться. Об этом эксперт заявил в интервью изданию The Economist.
Залужный считает наступление РФ на Киев правильным военным решением.
"Самый простой способ достичь своей цели. Я бы сделал то же самое", — отметил он.
Сейчас РФ пытается выиграть время для сбора ресурсов и создание нового потенциала для достижения своих целей. Идущие бои вдоль 1500-км линии фронта сковывают армию Украины и не позволяют ей произвести перегруппировку войск.
"Наши войска сейчас все завязаны в боях, они истекают кровью", — сказал украинский генерал.
Залужный отметил, что Украине важно удержаться и подготовиться к военным действиям. По его мнению, бои ожидаются в феврале или марте 2023 года, а в худшем случае — уже в конце января.
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.