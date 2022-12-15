В штаб-квартире коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика взорвался украинский подарок — гранатомёт.
Об этом уже написали все польские и многие западные издания.
А о том, как повлияет это на отношения между Польшей и Украиной, в целом, Евросоюза и Украины, на поставку оружия, в беседе с Pravda.Ru рассказал доктор политических наук, профессор Александр Михайленко.
"Какие последствия будут — это в зависимости от результатов, в том числе, этого расследования будет. Но можно говорить о том, что обострение международной обстановки ведет к обострению отношений между странами, даже казалось бы дружественными. Но на каких-то этапах отношения между ними пока дружественные", — отметил эксперт.
Хотя там и есть вопросы, как ведут себя беженцы, сколько это стоит и т. д., подчеркнул он. Но все эти различные аспекты могут по-разному разыгрываться политическими силами.
Поэтому исключать того, что как у Польши с Германией, как у Польши с какими-то другими странами, и с Украиной могут возникнуть довольно острые противоречия, нельзя, подытожил Михайленко.
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