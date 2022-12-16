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Арестович называет текущую атаку со стороны России последней

Силовые структуры

Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал текущую российскую атаку последней.

Арестович называет текущую атаку со стороны России последней

Потом якобы будут наступать только ВСУ, отметил он.

"Главное отбить это наступление, сыграть свою игру. Игра есть, она планируется. Дальше мы сохраним потенциал для наступления", — в интервью беглому адвокату Марку Фейгину* заявил советник ОПУ.

Арестович так нарушил главное правило мошенников-предсказателей — не давать конкретных фактов, поскольку им нужно быть витиеватыми и расплывчатыми, комментирует в своём аккауне мессенджера журналист и телеведущий Руслан Осташко.

"Сегодня же он облачил свои мысли в конкретные заявления, от которых открутиться будет сложно. Если только он не устроит торги над фразой "это наступление", — подытожил ведущий Первого канала.

* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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