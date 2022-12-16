Гладков: ВСУ нанесли удары по селу Новая Таволжанка в Белгородской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по селу Новая Таволжанка, расположенному в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что, согласно предварительным результатам проверки, во время украинской атаки никто не пострадал.

По его словам, один снаряд ВСУ прилетел в подвал образовательного учреждения. Как пояснил губернатор, на месте ЧП работают специалисты всех экстренных служб региона. Гладков добавил, что спасатели осуществляют подомовой обход территории.

"Под обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа", — подтвердил руководитель Белгородской области.

Новая Таволжанка уже не в первый раз подвергается ударам со стороны ВСУ. Так, 29 ноября украинские военные в ходе обстрела повредили несколько домов в этом населённом пункте, а также кровлю одного из предприятий.