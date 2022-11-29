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В Белгородской области заявили об обстрелах Шебекино, Мурома и Новой Таволжанки

Силовые структуры

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что украинские военные обстреляли Шебекинский городской округ.

По данным губернатора, ВСУ атаковали Шебекино, сёла Муром и Новая Таволжанка. Как отметил чиновник, никто не пострадал. Солдаты повредили несколько частных домов и кровлю предприятия в Новой Таволжанке, добавил руководитель региона.

Вместе с этим политик сообщил, что в результате происшествия повреждены газопровод и линии электропередач.

"Аварийные службы устраняют неисправности", — подчеркнул Гладков.

Ранее он рассказывал об обстреле посёлка Ленинский со стороны армии Украины.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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