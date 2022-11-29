Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что украинские военные обстреляли Шебекинский городской округ.
По данным губернатора, ВСУ атаковали Шебекино, сёла Муром и Новая Таволжанка. Как отметил чиновник, никто не пострадал. Солдаты повредили несколько частных домов и кровлю предприятия в Новой Таволжанке, добавил руководитель региона.
Вместе с этим политик сообщил, что в результате происшествия повреждены газопровод и линии электропередач.
"Аварийные службы устраняют неисправности", — подчеркнул Гладков.
Ранее он рассказывал об обстреле посёлка Ленинский со стороны армии Украины.
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