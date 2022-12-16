Маршрутку в Донецке посекло осколками из-за ударов ВСУ, есть пострадавшие

В Донецке маршрутку посекло осколками из-за обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, инцидент произошёл в Куйбышевском районе Донецка. Он уточнил, что речь идёт о маршрутном такси № 16.

"Транспорт посекло осколками, есть раненые", — пояснил Кулемзин.

Мэр порекомендовал жителям города сохранять осторожность, беречь себя и близких. Он призвал их не покидать укрытия во время атак ВСУ.

15 декабря Кулемзин сообщил, что киевский режим нанёс по Донецку самый массированный удар, начиная с 2014 года. Он подчеркнул: в результате обстрела пострадал Преображенский собор, корпуса Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), многоэтажки и газопровод. Руководитель города добавил, что после атаки зафиксированы прямые попадания снарядов в несколько домов.