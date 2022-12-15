Кулемзин: украинский снаряд попал в купол Преображенского собора в Донецке

Снаряд Вооружённых сил Украины (ВСУ) попал в купол Преображенского собора в Донецке, следует из заявления мэра города Алексея Кулемзина.

По его словам, в результате массированного удара ВСУ также пострадали корпуса Донецкого национального технического университета (ДонНТУ). Как пояснил мэр, экстренные службы зафиксировали возгорания в столовой и нескольких помещениях образовательного учреждения.

Он также добавил, что украинские боевики повредили газопровод в многоэтажке по проспекту Мира. Кроме того, Кулемзин подчеркнул: во время атаки сгорели машины, которые были припаркованы возле бизнес-центра "Столичный".

"Очевидцы сообщают о попадании снаряда в купол Преображенского собора", — подтвердил мэр.

Ранее Кулемзин заявил о самом массированном ударе ВСУ по центру Донецка с 2014 года. После обстрела зарегистрированы прямые попадания снарядов в жилые дома на проспекте Ватутина и бульваре Школьном.