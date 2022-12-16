Украинские системы ПВО "не вывозят" сегодняшней ракетной атаки

По украинской инфраструктуре в пятницу, 16 декабря нанесён мощный ракетный удар.

Железные дороги Украины обесточены в четырёх областях, на маршруты выведены тепловозы.

"В украинских пабликах пишут, что системы ПВО не вывозят сегодняшней ракетной атаки. Есть даже предположение, что с воздуха стратеги производят запуски над ДНР и Херсонской областью, из-за чего противовоздушная оборона не успевает среагировать", — комментирует ситуацию Telegram-канал военного корреспондента Евгения Поддубного.

Электричества нет в Харькове, Киеве, Полтаве. Глава Одесской области сообщил о попаданиях в объекты энергоинфраструктуры. Проблемы со светом в Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге и в ряде небольших городов.

Киевляне укрываются в метро от "работы" украинских ПВО. Также сообщается, что обесточен метрополитен в Харькове.