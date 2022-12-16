Российская армия за час по Украине выпустила 72 ракеты.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Повреждены энергетические объекты на востоке и на юге, позже заявил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко. По всей территории страны введены аварийные отключения электричества, отметили в Офисе президента Украины.
Только в одной Запорожской области прилетело около полутора десятков ракет, подтвердил глава ОВА Александр Старух.
Поражена Криворожская ТЭС, являющаяся самой мощной электростанцией Европы, работающей на твердом топливе, подчеркивают военкоры.
Остановлено метро в Киеве, Харькове и Днепропетровске.
Во всех районах украинской столицы перебои с водой из-за повреждений инфраструктуры. Мэр Киева Виталий Кличко просит граждан подготовить запас питьевой и технической воды.
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