Российская армия за час выпустила 72 ракеты по Украине

Российская армия за час по Украине выпустила 72 ракеты.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Повреждены энергетические объекты на востоке и на юге, позже заявил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко. По всей территории страны введены аварийные отключения электричества, отметили в Офисе президента Украины.

Только в одной Запорожской области прилетело около полутора десятков ракет, подтвердил глава ОВА Александр Старух.

Поражена Криворожская ТЭС, являющаяся самой мощной электростанцией Европы, работающей на твердом топливе, подчеркивают военкоры.

Остановлено метро в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

Во всех районах украинской столицы перебои с водой из-за повреждений инфраструктуры. Мэр Киева Виталий Кличко просит граждан подготовить запас питьевой и технической воды.