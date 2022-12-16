Мэр Киева Кличко: в столице слышны взрывы, жители должны оставаться в укрытиях

В нескольких районах украинской столицы слышны взрывы, следует из заявления мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, в городе работают все экстренные службы. Он отметил, что взрывы прогремели в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах Киева.

"Оставайтесь в укрытиях", — порекомендовал Кличко местным жителям.

В пятницу, 16 декабря, Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли очередной массированный удар по объектам критически важной инфраструктуры Украины. Как подчеркнул военный эксперт Марат Баширов, один из снарядов прилетел в киевскую ТЭЦ-6. Представители Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию.