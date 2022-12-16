В нескольких районах украинской столицы слышны взрывы, следует из заявления мэра Киева Виталия Кличко.
По его словам, в городе работают все экстренные службы. Он отметил, что взрывы прогремели в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах Киева.
"Оставайтесь в укрытиях", — порекомендовал Кличко местным жителям.
В пятницу, 16 декабря, Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли очередной массированный удар по объектам критически важной инфраструктуры Украины. Как подчеркнул военный эксперт Марат Баширов, один из снарядов прилетел в киевскую ТЭЦ-6. Представители Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.