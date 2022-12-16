Пушилин: ВСУ из-за потерь решили отыграться на мирных жителях и усилить обстрелы

Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьёзными потерями на линии боевого соприкосновения, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, именно по этой причине националисты стали всё чаще стрелять по объектам гражданской инфраструктуры республики. Он добавил, что российские артиллеристы предпринимают все меры для подавления огневых точек ВСУ.

"Неся серьёзные потери, Украина решила отыграться на мирном населении и усилила обстрелы городов ДНР", — отметил Пушилин.

Врио руководителя республики потребовал от компетентных специалистов проверить все бомбоубежища и выключить систему запирания дверей в подъездах. Кроме того, он напомнил, что руководителям всех предприятий рекомендовано перевести максимальное количество сотрудников на удалённый формат работы. Как пояснил чиновник, главная цель руководства ДНР — сохранить жизни людей.

Ранее Пушилин сообщил, что власти Украины с 2014 года нанесли ДНР ущерб в размере свыше 1,3 триллиона рублей.