Пушилин: Киев с 2014 года нанёс ДНР ущерб в размере свыше 1,3 триллиона рублей

Власти Украины нанесли ущерб ДНР, превышающий 1,3 триллиона рублей, следует из заявления врио руководителя республики Дениса Пушилина.

В беседе с РИА Новости он отметил, что такую сумму озвучила представитель ДНР в Совете по правам человека Елена Шишкина.

"Если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 2014 года — 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы", — указал Пушилин.

Он добавил, что при проведении подробного исследования необходимо учесть разрушения на промышленных предприятиях и объектах инфраструктуры.

По его словам, эксперты из ДНР продолжают фиксировать материальный ущерб, который Вооружённые силы Украины (ВСУ) наносят республике в результате обстрелов. Пушилин подчеркнул: после завершения боевых действий будет организовано подробное разбирательство по этому вопросу.

Ранее врио главы ДНР сообщил, что западное оружие, поставляемой украинской армии, в конечном итоге оказывается на чёрном рынке.