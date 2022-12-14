Власти Украины нанесли ущерб ДНР, превышающий 1,3 триллиона рублей, следует из заявления врио руководителя республики Дениса Пушилина.
В беседе с РИА Новости он отметил, что такую сумму озвучила представитель ДНР в Совете по правам человека Елена Шишкина.
"Если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 2014 года — 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы", — указал Пушилин.
Он добавил, что при проведении подробного исследования необходимо учесть разрушения на промышленных предприятиях и объектах инфраструктуры.
По его словам, эксперты из ДНР продолжают фиксировать материальный ущерб, который Вооружённые силы Украины (ВСУ) наносят республике в результате обстрелов. Пушилин подчеркнул: после завершения боевых действий будет организовано подробное разбирательство по этому вопросу.
Ранее врио главы ДНР сообщил, что западное оружие, поставляемой украинской армии, в конечном итоге оказывается на чёрном рынке.
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