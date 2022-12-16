Официальные представители Минобороны РФ сообщили о потерях украинской армии на Купянском направлении.
"Ликвидировано до 20 украинских военных", — заявили в ведомстве.
По данным министерства, пункты дислокации противника находились в районах Берестового и Кисловки в Харьковской области. Как отметили в МО, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и три пикапа.
Ранее в Минобороны РФ рассказали об обстановке на Красно-Лиманском направлении. Представители ведомства заявили, что российские солдаты уничтожили более 50 украинских военных.
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