Минобороны: ВС России ликвидировали на Купянском направлении до 20 солдат ВСУ

Официальные представители Минобороны РФ сообщили о потерях украинской армии на Купянском направлении.

"Ликвидировано до 20 украинских военных", — заявили в ведомстве.

По данным министерства, пункты дислокации противника находились в районах Берестового и Кисловки в Харьковской области. Как отметили в МО, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об обстановке на Красно-Лиманском направлении. Представители ведомства заявили, что российские солдаты уничтожили более 50 украинских военных.