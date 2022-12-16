Карасёв: Британия толкает Киев на Крым, а США запрещают это делать

У Лондона и Вашингтона различные цели в украинском конфликте: одни призывают отказаться от планов по захвату полуострова, а другие подталкивают.

Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасёв.

Он отметил, что Британия хочет возродить своё былое могущество, взять под контроль Чёрное море и выйти к Каспийскому, чтобы далее влиять на Индию. Штаты же считают главным конкурентом КНР, и им неинтересны такие английские планы.

"Американцы хотят воевать на стороне Украины против России так, чтобы при этом не воевать напрямую с Россией. Поэтому они очень дозированно, с осторожностью действуют", — в эфире своего блога сказал аналитик.

По его словам, они понимают, что можно легко втянуться в третью мировую. А они боятся, поскольку это уже ядерное противостояние.

Британцы хотят, чтобы ВСУ зашли в Крым. Освобождение Крыма — это освобождение Азовского и Чёрного морей, создание хорошей военно-морской базы, поддержка Киева в создании ВМС.

"У британцев другая история, а у американцев — китайская история главная", — подытожил Карасёв.