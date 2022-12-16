Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о смене тактики ВСУ в ходе СВО на Украине

Большие потери украинской армии обусловлены применением устаревшей тактики, которую успешно раскрыли военные ВС РФ. Сейчас ВСУ её меняют, заявил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

"Противник, продолжая использовать старую тактику, только несёт колоссальные потери. Сейчас мы видим изменение некоторых моментов в его тактике, но пока рано говорить, что она изменилась кардинально и поменялась в какую-либо сторону", — сообщил Марочко в беседе с URA. RU.

Российские войска учли все нюансы и проблемы. Даны соответствующие распоряжения, чтобы больше не было негативных последствий проведения спецоперации.