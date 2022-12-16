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Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о смене тактики ВСУ в ходе СВО на Украине

Силовые структуры

Большие потери украинской армии обусловлены применением устаревшей тактики, которую успешно раскрыли военные ВС РФ. Сейчас ВСУ её меняют, заявил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

"Противник, продолжая использовать старую тактику, только несёт колоссальные потери. Сейчас мы видим изменение некоторых моментов в его тактике, но пока рано говорить, что она изменилась кардинально и поменялась в какую-либо сторону", — сообщил Марочко в беседе с URA. RU.

Российские войска учли все нюансы и проблемы. Даны соответствующие распоряжения, чтобы больше не было негативных последствий проведения спецоперации.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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