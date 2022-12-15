Литовкин раскрыл замысел действий ВС РФ на Украине: "Раньше так не воевали"

У энергосистемы любой страны есть двойное значение — и гражданское, и военное. Таким образом, если армия начнёт работать исключительно от запасных генераторов, то это существенно скажется на скорости принятия решений. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Он отметил, что основная масса подвижного состава на Украине состоит из электровозов, поэтому во время проблем с электричеством эшелоны не способны быстро добраться до линии соприкосновения.

"Это серьёзно сказывается на боеготовности ВСУ", — указал Литовкин в беседе с "Украина.ру".

По мнению эксперта, военная авиация России не наносит ударов по боевым системам ВСУ, поскольку боевики разместили их в жилых районах. Командование ВС РФ изначально заявило, что не будет атаковать мирное население в отличие от сил НАТО, которые разбомбили Югославию, применяя обеднённый уран, напомнил Литовкин.

Он подчеркнул, что тактика российской армии в ходе военной спецоперации кардинально отличается от действий Красной армией в период Великой отечественной.

"Тогда мы молотили по всему подряд, стреляли туда, где были гитлеровцы. Мы не воюем как раньше теперь, естественно, мы жалеем людей, которые сидят без света и тепла. Мы, как можем, избегаем потерь среди мирного населения, хоть это и затрудняет наше продвижение", — уточнил эксперт.