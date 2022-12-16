Бои у Соледара: танкисты ЛНР поддерживают штурмовые группы

Продолжаются тяжёлые бои у Соледара.

Танкисты Луганской Народной Республики поддерживают штурмовые группы мотострелков. Об этом заявили военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также военкоры сообщают, что корректировку ведут разведчики при помощи дрона.

Ранее издание отмечало, что разведка 3-го гвардейского отдельного батальона спецназа 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики ночью обнаружили в районе населённого пункта Каменка миномётный расчет националистов киевской власти, который вёл огонь по позициям российских подразделений. На огневую позицию бандеровцев был наведен огонь русских артиллеристов и цель была быстро уничтожена.