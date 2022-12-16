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Жители Днепропетровской области Украины остались без электричества

Силовые структуры

Руководитель госадминистрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что местные жители остались без света.

Как подчеркнул чиновник, власти тратят ресурсы на функционирование критической инфраструктуры. Как только закончатся восстановительные работы, электричество появится в больницах, канализационно-насосных станциях, котельных, заявил глава региона. После этого свет возникнет и в жилых домах, добавил политик.

"Прогнозировать что-либо пока рано", — отметил Резниченко, слова которого приводит "Политика Страны".

Ранее журналисты "Русской Весны" сказали, что Вооружённые силы Российской Федерации за один час выпустили по Украине 72 ракеты.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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