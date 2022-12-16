Руководитель госадминистрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что местные жители остались без света.
Как подчеркнул чиновник, власти тратят ресурсы на функционирование критической инфраструктуры. Как только закончатся восстановительные работы, электричество появится в больницах, канализационно-насосных станциях, котельных, заявил глава региона. После этого свет возникнет и в жилых домах, добавил политик.
"Прогнозировать что-либо пока рано", — отметил Резниченко, слова которого приводит "Политика Страны".
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