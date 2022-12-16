Жители Днепропетровской области Украины остались без электричества

Руководитель госадминистрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что местные жители остались без света.

Как подчеркнул чиновник, власти тратят ресурсы на функционирование критической инфраструктуры. Как только закончатся восстановительные работы, электричество появится в больницах, канализационно-насосных станциях, котельных, заявил глава региона. После этого свет возникнет и в жилых домах, добавил политик.

"Прогнозировать что-либо пока рано", — отметил Резниченко, слова которого приводит "Политика Страны".

Ранее журналисты "Русской Весны" сказали, что Вооружённые силы Российской Федерации за один час выпустили по Украине 72 ракеты.