Командующий ОС ВСУ Наев: на северном направлении ВСУ превосходят ВС РФ

На северном направлении украинская группировка прикрывает границы с Белоруссией на случай возможного вторжения ВС РФ. На данном участке соотношение сил и средств в пользу ВСУ. Об этом сообщил командующий Объединённых сил Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он посетил данный участок для проверки готовности ВСУ к отражению возможного воздушного десанта со стороны России.

"Во время мероприятия подразделениями Сил обороны были отработаны элементы противодействия высадке воздушного десанта противника в район объекта критической инфраструктуры, нанесения огневого поражения силами минометной батареи, взятии противника в кольцо и полного его уничтожения всеми имеющимися средствами", — говорится в сообщении пресс-службы Украины.

Наев отметил, что оперативное командование "Север" полностью контролирует ситуацию в своей зоне ответственности. На границе созданы оборонительные сооружения, заминированы поля, подтянуты резервы. Наев предполагает, что, если ВС РФ начнут наступление, армия Украины отразит атаки на свои позиции, а также сможет продвинуться вглубь Белоруссии.