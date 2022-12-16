На северном направлении украинская группировка прикрывает границы с Белоруссией на случай возможного вторжения ВС РФ. На данном участке соотношение сил и средств в пользу ВСУ. Об этом сообщил командующий Объединённых сил Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Он посетил данный участок для проверки готовности ВСУ к отражению возможного воздушного десанта со стороны России.
"Во время мероприятия подразделениями Сил обороны были отработаны элементы противодействия высадке воздушного десанта противника в район объекта критической инфраструктуры, нанесения огневого поражения силами минометной батареи, взятии противника в кольцо и полного его уничтожения всеми имеющимися средствами", — говорится в сообщении пресс-службы Украины.
Наев отметил, что оперативное командование "Север" полностью контролирует ситуацию в своей зоне ответственности. На границе созданы оборонительные сооружения, заминированы поля, подтянуты резервы. Наев предполагает, что, если ВС РФ начнут наступление, армия Украины отразит атаки на свои позиции, а также сможет продвинуться вглубь Белоруссии.
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