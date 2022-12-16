Данилов заявил, что ВСУ нанесут удар по РФ, который приведёт к её трансформации

ВСУ нанесут России поражение, которое приведёт к "глубинной трансформации". Так РФ изменит вероятный сценарий будущего, обрисованный в Киеве мрачными красками. Об этом написал пост в соцсети секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Если мир не сделает правильные выводы, украинская в...* за независимость станет прологом к Великой войне", — цитирует его слова "Военное обозрение".

Данилов призывает мировое сообщество внимательно следить за происходящими событиями и отнестись к ним серьёзно. Иначе они могут перерасти в вооружённый конфликт глобального масштаба.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине