Секретарь СНБО Украины Данилов пригрозил Белоруссии из-за учений войск

Белоруссия проводит учения военнослужащих своей армии. В Минске информировали о внезапной проверке боеготовности войск, которая носит оборонительный характер. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов высказался по этому поводу.

Он заявил, что Украина заранее знала о планах Белоруссии по проведению учений, и они не были неожиданностью. Данилов добавил, что Киев готов к любому развитию событий. Он отметил, что, если из Белоруссии кто-то "сунется к нам", то ему "не позавидуешь".

Ранее Секретарь СНБО Украины заявлял, что пожары в России продолжатся до тех пор, пока не "сгорит вся Москва".