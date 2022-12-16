Военкоры: ВСУ пытаются атаковать в районе Кременной с вертолётов Ми-8

В районе Кременной украинские войска попытались атаковать позиции ВС РФ сразу с трёх сторон, действуя штурмовыми группами. Однако в результате мощного отпора со стороны российской армии ВСУ отступили. Об этом заявили военные корреспонденты Telegram-канала "Старше Эдды".

Военкоры подчеркнули, что противник на протяжении нескольких дней совершает по несколько вылетов на вертолётах Ми-8 и наносит удары с направления населённого пункта Ивановка.

"Толку от такой стрельбы мало, за три дня авианалётов у нас ни одного раненого. Но в любом случае то, что хохол продолжает летать-плохо. С другой стороны, рано или поздно мы их обязательно собьём", — отметили военкоры.