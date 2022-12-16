Батальоны "Сомали" и "Спарта" наступают в направлении Нетайлово и Карловки

Батальоны "Сомали" и "Спарта" развивают наступление в направлении населённых пунктов Нетайлово и Карловки. Основная цель манёвров заключается в вытеснении артиллерии ВСУ от Донецка, поскольку именно из этих точек боевики открывали хаотичный огонь по мирным жителям.

Также российские войска продвигаются, чтобы охватить Авдеевку с западного направления. Город на протяжении нескольких лет являлся главным опорным пунктом ВСУ, передаёт "Военное обозрение".

Ранее разведчики ВС РФ ликвидировали миномётный расчет противника в районе Каменки.

