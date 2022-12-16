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Батальоны "Сомали" и "Спарта" наступают в направлении Нетайлово и Карловки

Силовые структуры

Батальоны "Сомали" и "Спарта" развивают наступление в направлении населённых пунктов Нетайлово и Карловки. Основная цель манёвров заключается в вытеснении артиллерии ВСУ от Донецка, поскольку именно из этих точек боевики открывали хаотичный огонь по мирным жителям. 

Также российские войска продвигаются, чтобы охватить Авдеевку с западного направления. Город на протяжении нескольких лет являлся главным опорным пунктом ВСУ, передаёт "Военное обозрение". 

Ранее разведчики ВС РФ ликвидировали миномётный расчет противника в районе Каменки. 
 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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