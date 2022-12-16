Россия полностью уничтожит потенциал зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые Запад планирует поставить на Украину, при помощи стратегических крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщили военные аналитики EADaily.
"Калибры" обладают низковысотным профилем полёта, которые обеспечивает сокрытие за экраном радиогоризонта. Кроме этого, естественный рельеф местности предоставляет ограниченное время операторам Patriot на обнаружение и перехват ракет.
"Появляясь из-за складок рельефа местности, "Калибры" будут буквально за несколько секунд скрываться за объектами рельефа в противоположной стороне", — отмечается в материале.
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