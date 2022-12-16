Премьер Британии распорядился провести аудит военной помощи Украине

Премьер Британии Риши Сунак приказал провести аудит, который оценит влияние их военной помощи Киеву на ход конфликта.
Об этом источник в британском правительстве рассказал каналу BBC.
В правительстве на основе имеющейся информации Сунака подготовят отчет с оценкой развития событий СВО, и какое значение имеет британская помощь Украине.
"Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили, и что мы получили на выходе", — говорит источник.
В британском правительстве полагают, что такой осторожный подход Сунака к поддержке киевской власти может помешать увеличению помощи в решающий момент на полях сражений.
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