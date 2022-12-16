ВСУ испытывают недостаток средств ПВО, что ставит под угрозу защиту всех стратегических объектов на территории страны. Об этом проинформировал советник офиса президента Украины Алексей Арестович, выступая в прямом эфире.
Командованию ВСУ приходится маневрировать средствами ПВО. Военные вынуждены угадывать направление полёта ракет и встречать их заранее.
"Прикрыть все объекты мы не имеем никакой возможности. Слишком большая страна", — сказал Арестович.
Напоминаем, что 16 декабря войска ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по Украине. В стране ввели режим ЧС. Россия выпустила не менее 76 ракет, о чём сообщил Главком ВСУ Валерий Залужный.
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По словам сербского лидера, у страны нет прямых обязательств перед Россией, но есть "моральные".