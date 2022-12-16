Арестович заявил, что ВСУ не хватает ПВО для защиты стратегических объектов

ВСУ испытывают недостаток средств ПВО, что ставит под угрозу защиту всех стратегических объектов на территории страны. Об этом проинформировал советник офиса президента Украины Алексей Арестович, выступая в прямом эфире.

Командованию ВСУ приходится маневрировать средствами ПВО. Военные вынуждены угадывать направление полёта ракет и встречать их заранее.

"Прикрыть все объекты мы не имеем никакой возможности. Слишком большая страна", — сказал Арестович.

Напоминаем, что 16 декабря войска ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по Украине. В стране ввели режим ЧС. Россия выпустила не менее 76 ракет, о чём сообщил Главком ВСУ Валерий Залужный.