Главком ВСУ Залужный: ВС РФ выпустили 76 ракет, 60 сбиты ПВО Украины

16 декабря ВС РФ нанесли массированные удары по объектам на Украине от Тернополя до Харькова. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что всего Россия выпустила по территории страны 76 ракет из районов Каспийского и Чёрного морей.

Залужный отметил, что ВС РФ применяли 72 крылатые ракеты Х-101, Х-22 и "Калибр", и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-31П. По словам главкома ВСУ, ПВО их страны смогла сбить 60 орудий армии России.

Многие города и регионы Украины обесточены. Кроме того, в некоторых населённых пунктах отключились отопление и водоснабжение, остановился городской транспорт.